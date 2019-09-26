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'Şartlı ceza indirimi ikinci yargı paketinde olabilir'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin terör, çocuk ve kadına yönelik suçlar gibi belli suçlar hariç tutulmak üzere, cezalarda 5 yıllık indirim yapılmasına yönelik 'şartlı ceza indirimi' talebine ilişkin, 'Bu, birinci yargı paketinde yok ama ikinci yargı paketinde olacağını düşünüyoruz. Bu yönde beklentimiz var.' dedi.

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Akçay, AA muhabirinin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grubu tarafından iletilen ilk yargı paketine yönelik ana muhalefet partisinin "beklentileri karşılamadığı" yönündeki eleştirisini haklı bulmadıklarını belirten Akçay, pakette yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik çok önemli düzenlemelerin yer aldığına işaret etti.

"Geciken adalet, adalet değildir." söylemini anımsatan Akçay, "Birinci yargı paketine göre, yargılama, 'seri muhakeme' ve 'basit 'yargılama' usulu olarak ikiye ayrılacak. Yargılama konuları bu iki usule göre dağıtılıyor. Böylece yargılamanın daha hızlı yapılması sağlanacak. Mahkemelerdeki iş yükü önemli ölçüde azalacak. Pakette, adaletin daha kısa sürede tecelli etmesi için reform niteliğinde düzenlemeler var." diye konuştu.

Akçay, partisinin yetkili kurullarının yargı paketine yönelik görüşmelerini sürdürdüğünü, AK Parti Grubu'na bu konuda kendi çalışmalarını sunacaklarını anlattı.

Erkan Akçay, yargı reformuna yönelik birinci paket ile iletilmesi beklenen ikinci paketin, bütçe görüşmeleri başlayana kadar yasalaşmasını öngördüklerini de bildirerek, yargı reformuna yönelik üçüncü ve dördüncü paketlerin hazırlanması halinde, bunların bütçe sonrası kanunlaşabileceğini kaydetti.

MHP'nin daha önce gündeme getirdiği; terör, çocuk ve kadına yönelik suçlar gibi belli suçlar hariç tutulmak üzere cezalarda 5 yıllık indirim yapılmasına yönelik şartlı ceza indirimi talebini anımsatan Akçay, "Bu, birinci yargı paketinde yok ama ikinci yargı paketinde olacağını düşünüyoruz. Bu yönde beklentimiz var. " dedi.

Akçay, ayrıca ikinci veya olası diğer yargı paketlerinde, Adalet Komisyonu'nda bekleyen kanun tekliflerindeki düzenlemelere yer verilmesi için çalışacaklarını aktardı.

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