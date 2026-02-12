İSTANBUL 15°C / 11°C
SAS ekipleri devreye girdi: Sahilde bulunan İHA inceleniyor

Ünye sahilinde bulunan insansız hava aracı, SAS ekiplerince incelendi. Herhangi bir patlayıcı ve tehlikeli duruma rastlanmayan insansız hava aracı, polis ekiplerince kriminal inceleme yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı.

12 Şubat 2026 Perşembe 09:54
Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde bulunan insansız hava aracı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince incelendi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kırkevler Plajı'nda dün yürüyüş yaptıkları sırada kıyıda bir cisim olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemi alarak bölgeye girilmesine izin vermedi.

Cismin insansız hava aracı olduğu belirlendi. İstanbul'dan kente gelen SAS ekiplerince insansız hava aracında bugün inceleme yapıldı.

Herhangi bir patlayıcı ve tehlikeli duruma rastlanmayan insansız hava aracı, polis ekiplerince kriminal inceleme yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı.

