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Şaşırtan araştırma: Koronavirüsü hafif atlatanlar virüsü en fazla 10 gün içinde bulaştırıyor olabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarını hafif geçiren veya hiç semptom göstermeyenlerin virüsü bulaştırma süresinin 10 günü aşmayabileceği ileri sürüldü. Doçent Dr. Monica Sikka, 'İnsanlar uzun süre virüs yayabiliyor olsalar da incelediğimiz araştırmalar, bulaşıcılığı 'öngörebilen' canlı virüsün, hafif semptomları olan kişilerde yalnızca 9 güne kadar tespit edildiğini gösterdi.' açıklamasını yaptı.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:41
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Asian News International'ın (ANI) haberine göre, sonuçları "Infection Control and Hospital Epidemiology" dergisinde yayımlanan çalışmada, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) ve Oregon Eyalet Üniversitesinden uzmanlar, dünya çapında 77 araştırmanın bulgularını değerlendirdi.

Çalışmada Kovid-19'u ağır geçiren hastaların virüsü 20 güne kadar bulaştırabildiği tespit edilirken hafif geçirenlerde veya semptom göstermeyenlerde bu sürenin 10 güne düştüğü gözlendi.

Doçent Dr. Monica Sikka, "İnsanlar uzun süre virüs yayabiliyor olsalar da incelediğimiz araştırmalar, bulaşıcılığı 'öngörebilen' canlı virüsün, hafif semptomları olan kişilerde yalnızca 9 güne kadar tespit edildiğini gösterdi." açıklamasını yaptı.

20 günlük sürenin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerince hazırlanan kılavuzda belirtildiği gibi kişilerin Kovid-19 enfeksiyonunun ardından kendini izole etmesi gereken süreye ilişkin önerileri doğrular nitelikte olduğu vurgulandı.

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