Şaşırtan olay: Kenevir ekti, etrafına bubi tuzakları döşedi

İzmir'in Beydağ ilçesinde, etrafı bubi tuzakları ile koruma altına alınan yasadışı ekilen kenevir bitkisi operasyonunda, Jandarma ekipleri bubi tuzaklarını etkisiz hale getirdi. Tuzağın çalışması halinde bir insan bacağını koparacağı öğrenilirken, bin 450 kök kenevir ve 4 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma, bubi tuzağı kurup, yasadışı kenevir eken şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ ilçesi Adaküre Mahallesi Ovacık mevkisinde, yasadışı kenevir ekildiğinedair bilgi edindi. İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, drone ile arazide yaptığı incelemede, yasadışı ekimi tespit etti. Ayrıca jandarma ekipleri, detaylı yaptığı incelemede, kenevir bitkisinin ekildiği alanın çevresinin 4 adet köstebek tabancası adı verilen bu i tuzağı ile tuzaklandığı, tuzakların çalışır vaziyette olduğunu belirledi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı PAMİT ekipleri olay yerine gelerek, bubi tuzağın etkisiz hale getiriken, tuzağın çalışması durumda bir insanın ayağını yaralayıp, kopmasına neden olabileceği öğrenildi. Yasadışı Ekim alanında yapılan aramada bin 450 kök kenevir ve 4 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Öte yandan jandarma ekipleri, araziye ekimi yapan şahısları bulmak için çalışma başlattı.