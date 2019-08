Türkiye Doğu Akdeniz'de yetki alanı içinde petrol arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğu Akdeniz’deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini 7 gün 24 saat korumaya devam ediyor. Sondaj gemilerinin güvenliği, savaş gemileriyle birlikte denizaltılar, İHA’lar ve savaş uçaklarıyla sağlanıyor. Pek çok ülke, denizin altındaki hidrokarbon rezervlerini çıkarmak için uğraşırken, Türkiye de 4 gemiyle faaliyetlerine devam ediyor.

FIRKATEYN KALKANI

Türk Donanması’nın Doğu Akdeniz'in farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Fatih Sondaj Gemisi, Barbaros Sismik Araştırma Gemisi, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve Yavuz Sondaj Gemisi'ni koruma görevine SAT komandoları da katılıyor. Kıbrıs adasının batısında sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih gemisine, TCG Kemalreis ve TCG Gökçeada fırkateynleri kalkan oluyor ve görevlerini güven içinde yapmalarını sağlıyor.

SAT’LAR TATBİKATTA

Türkiye'nin yetki alanı içindeki gemileri koruyan fırkateynlerin her birinde tam teçhizatlı Sualtı Taarruz Komandoları görevde. Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında Komandolar izinsiz faaliyet gösteren bir gemiye müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Komandolar olası bir tehdit anında devreye girmek için bölgede sürekli talim yapıyor. Her türlü olasılığa karşı her an hazır bekliyorlar.

HAKKIMIZI KORUYORUZ

Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, TRT Haber’e verdiği röportajda, Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile ilgili “Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimizin faaliyetlerine destek sağlayarak bölgede deniz hak ve menfaatlerimizi koruyoruz” dedi. Tuğamiral Özyurt, röportajda şu değerlendirmelerde bulundu: Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında deniz yetki alanlarımıza yönelik faaliyetleri titizlikle izliyor, izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen araştırma gemilerini uyarıyor ve gerektiğinde müdahale ediyoruz. Savaş gemileri pruvaları ile mavi sularını yarmaya devam ediyor. 7 gün 24 saat Doğu Akdeniz'de Türk bayrağını dalgalandırıyor. Böylece Türkiye bölgedeki sondaj faaliyetlerini başarıla sürdürüyor.