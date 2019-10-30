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Satı Ermiş olayında yeni gelişme var mı? Müge Anlı Satı Ermiş bulundu mu?

Satı Ermiş olayında yeni gelişme var mı? Müge Anlı Satı Ermiş bulundu mu? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. 52 yaşındaki Satı Ermiş hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Zonguldak'ta yaşayan 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Satı Ermiş, Ankara - Beypazarı'ndan kayboldu. Satı Ermiş'in kaybolduğu gün olan 23 Ağustos'ta gelen son telefon sinyali İnözü Vadisi'nden geliyordu. Müge Anlı ekibi bu ormanlık alana giderek canlı bağlantı yaptı. Satı Ermiş'in telefon sinyalinin geldiği İnözü Vadisi'nde, Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Mustafa Başkır'ın arazilerinin olduğu öğrenildi. Müge Anlı Satı Ermiş hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

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Zonguldak'ta yaşayan 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Satı Ermiş, Ankara - Beypazarı'ndan kayboldu. Satı Ermiş olayında yeni gelişme var mı? Müge Anlı Satı Ermiş bulundu mu? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Müge Anlı, ATV ekranlarındaki programında herkesin tüylerini ürperten gelişmeleri açıklamıştı. Satı Ermiş'in kaybolduğu gün olan 23 Ağustos'ta gelen son telefon sinyali İnözü Vadisi'nden geliyordu. Müge Anlı ekibi bu ormanlık alana giderek canlı bağlantı yaptı. Satı Ermiş'in telefon sinyalinin geldiği İnözü Vadisi'nde, Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Mustafa Başkır'ın arazilerinin olduğu öğrenildi. 
 
SATI ERMİŞ OLAYINDA YENİ GELİŞME VAR MI? 
Satı Ermiş olayında malesef yeni bir gelişme bulunmuyor. Satı Ermiş olayında yeni gelişmeler gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır. 
 

 
MÜGE ANLI SATI ERMİŞ OLAYI NEDİR?
Satı Ermiş'in kaybolduğu gün olan 23 Ağustos'ta gelen son telefon sinyali İnözü Vadisi'nden geliyordu. Müge Anlı ekibi bu ormanlık alana giderek canlı bağlantı yaptı. Satı Ermiş'in telefon sinyalinin geldiği İnözü Vadisi'nde, Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Mustafa Başkır'ın arazilerinin olduğu öğrenildi.
 
Mustafa Başkır'ın da arazisinin bulunduğu İnözü Vadisi'nde 23 Ağustos günü büyük bir yangın çıktığı tespit edildi. 60 bin metrekarelik yangının olduğu sırada Uruş'ta evinde olduğunu belirten Mustafa Başkır, yangını nereden öğrendi ve neden arazilerini kontrol etmeye gitmedi? 
 
İsmini vermek istemeyen bir izleyici, 15 Eylül'de İnözü Vadisi'ne piknik yapmaya gittiklerini ve çeşmenin yanında piknik yaptığı bölgede çamura bulaşmış bir battaniye ve delikli koyu mavi renkte kadın ayakkabısı bulduğunu ifade etti.
 
6 çocuk annesi Satı Ermiş, Zonguldak Gölçebeyli'de, 18 ve 19 yaşlarındaki iki erkek çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Satı Hanım, eşinden ayrıydı. 52 yaşındaki kadının sağlık sorunları da vardı. İki ayağında platin olduğu için engelli maaşı alıyordu. Ayrıca kayıp Satı Ermiş'in kalbinden rahatsızlığı da bulunuyordu.
 

 
Satı Hanım, 21 Ağustos günü vefat eden babasının maaşını üzerine geçirme işlemleri için Ankara Beypazarı'na gitti. Beypazarı'nda bir pansiyonda kaldı. Ayrıca 52 yaşındaki kadının Feyat Araz isimli bir şahısla ilişkisi de vardı. Feyat Bey'le birlikte aynı pansiyonda kaldıkları da biliniyor. Orada bir gün kalan Satı Ermiş'ten, daha sonra haber alınamadı.
 
Pansiyonun personeli Satı Ermiş'in kaybolmasından 15 gün sonra kimliğini ve cüzdanını kaldığı odada bulduğunu söyleyerek kızı Ebru Hanım'a kayıp kadına ait kişisel eşyaları teslim etti.

Şehit olan lise arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu

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