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Satın alma bahanesiyle pırlanta yüzük çaldılar: 3 zanlı yakalandı

İstanbul'da satın alma bahanesiyle buluştukları kişiden pırlanta yüzüğü alarak kaçan 3 şüpheli yakalandı.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 14:21 - Güncelleme:
Satın alma bahanesiyle pırlanta yüzük çaldılar: 3 zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişiden 250 bin dolar olduğu değerlendirilen pırlanta yüzüğü satın almak için buluşan şüphelilerin, ürünü aldıktan sonra kaçmaları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmasının ardından Fatih ilçesinde olduğu tespit edilen M.Ş.A.T, D.K. ile R.Z'yi yakaladı.

Şüpheliler, yüzüğü 25 bin dolar karşılığında Dubai'den gelen bir kişiye sattıklarını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş.A.T tutuklandı. Şüpheli D.K, adli kontrol hükümleri uygulanarak, R.Z. ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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