Satırla sokakta dehşet saçtı: Önüne geleni biçti geçti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde satırla saldırdığı 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

22 Nisan 2026 Çarşamba 15:57
Çay Mahallesi'nde bir lokantaya giren M.S, iddiaya göre istediği yemeğin menüde olmadığı gerekçesiyle tartıştığı işletme sahibi A.İ'yi satırla yaraladı. Zanlı, daha sonra duraktaki arabasının yanında bekleyen taksici K.Y. ile ATM'den para çekmeye çalışan M.Ç'ye saldırdı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.Y. taburcu edildi, lokanta sahibi A.İ'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

- TAKSİCİYE SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.S'nin, "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından sabıkasının olduğu, cezaevinden bir süre önce çıktığı ve satırla saldırdığı kişileri tanımadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.S'nin, taksici K.Y'ye saldırması bir pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- SALDIRIYI SIYRIKLA ATLATAN DİĞER TAKSİCİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olaya tanık olan 65 yaşındaki taksici Hasan Dinç, AA muhabirine, saldırganı tanımadıklarını söyledi.

Zanlının satırlı saldırısında bileğinde sıyrık oluştuğunu dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Karşı sokaktan eli satırlı şahıs bize doğru yaklaştı. Arkadaşa "Eli satırlı geliyor adam bizi kesmesin" dedim. Gelip 'falanca yere gideceğim' dedi, biz de fiyat verdik. Konuşurken küfür ederek bana satırı salladı. Ben eğildim, satır kolumu sıyırdı. Sonra satırı yanımdaki arkadaşa salladı, o yaralandı. Ondan sonra adam kaçarak gitti. Arkadaşımızın durumu iyi, 12 dikiş atıldı. Evinde istirahat ediyor."

