Sahte içki ölümleri devam ediyor. Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 59'a yükseldi, 35 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği bildirildi. "Kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından yürütülen sahte içki soruşturmalarında gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı. İstanbul'da ise son iki ayda sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti.

'%100 TARIMSAL KÖKENLİ'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye genelinde sahte alkole yönelik operasyonlarda ele geçirilen 'yüzey temizleyici' kimyasallar dikkat çekti. Sahte alkol için kullanılan etil alkole 'yüzey temizleyici' kılıfı bulan zehir simsarları, piyasaya sürdükleri ürünlere büyük harflerle 'içilmez' yazdı. Bu kişilerin ürünleri pazarlarken ise 'içki yapımı için yüzde 100 tarımsal ve buğday kökenli' ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Sosyal medyada 'yüzey temizleyici' kılıfıyla sahte içki satışına ilginin büyük olması dikkat çekti.

Ölü sayısı 59'a yükseldi