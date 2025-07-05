Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı "Aklama Suçunu Değerlendirme Raporu"na göre; İBB iştiraki İSTON A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştığı belirlenen Ümit Beyazoğlu'nun, babası Muammer Beyazoğlu ve eşi Burcu Beyazoğlu'nun banka hesaplarında izini kaybettirmek için gezdirdiği toplam 6 milyon 335 bin TL kayıt dışı parayı, daire alımı kılıfıyla son adres olarak İmamoğlu İnşaat'ın hesabına gönderdiği tespit edildi.

ŞİRKETİN MALİ KAYITLARI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılık talimatıyla MASAK tarafından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat Anonim Şirketi'ne ait mali kayıtlar incelenerek rapor haline getirildi.

MASAK'ın hazırladığı "Aklama Suçunu Değerlendirme Raporu"nda, İmamoğlu İnşaat'ın muhtelif inşaat projelerinde yapılan daire satışlarının birçoğu şüpheli bulundu. Şirket çalışanları, İBB çalışanları ve yakın akrabalar üzerinden yapıldığı tespit edilen satışların muvazaalı (Devleti yanıltmak için yapılan göstermelik satış) olduğu belirlendi.

PARAYI İBB ÇALIŞANI İMAMOĞLU İNŞAAT'A AKTARDI

Daha önce İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın kayın biraderi Yiğit Çam ve Baran Gönül isimli şahıslar üzerinden göstermelik satışlara benzer bir satış daha yapıldığı saptandı. MASAK'ın belirlediği göstermelik satışın başrolünde bu kez İBB çalışanı Ümit Beyazoğlu yer aldı.

İBB iştiraki İSTON A.Ş.'de muhasebe uzmanı/şefi unvanı ile 2021 yılı başından bu yana çalıştığı görülen Ümit Beyazoğlu'nun kendisi, eşi Burcu Beyazoğlu ve babası Muammer Beyazoğlu aracılığıyla İmamoğlu İnşaat'a, Oksijen isimli projedeki B Blok 18 numaralı daireyi satın almak kılıfıyla toplamda 6 milyon 335 bin TL para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

PARANIN KAYNAĞI YOK

Sabah'ın haberine göre, İBB çalışanı Ümit Beyazoğlu, eşi ve babası tarafından İmamoğlu İnşaat hesaplarına aktarılan paranın peşine düşen MASAK, söz konusu paranın muhtelif tarihlerde önce emekli aylığından başka bir geliri ve yakın zamanda herhangi bir taşınır, taşınmaz satışından elde etmiş olmadıkları belirlenen baba Muammer Beyazoğlu ve eşi Burcu Beyazoğlu'nun bankadaki hesaplarına elden nakit olarak yatırıldığı ve buradan Ümit Beyazoğlu'nun hesabına aktarıldığı görüldü.

Ümit Beyazoğlu'nun ise toplamda 6 milyon 335 bin TL olan kayıt dışı parayı önce babası ve eşinin hesaplarında gezdirdikten sonra kendi hesabına geçirip ardından İmamoğlu İnşaat'a gönderdiği belirlendi.

İŞLEM ŞÜPHELİ BULUNDU

MASAK, yapılan işlemlerle ilgili görüşünde kaynağı belirsiz paranın önce izinin kaybettirilmek istendiğini ve bu nedenle birkaç hesap sahibi arasında aktarıldığını ve en sonunda İmamoğlu İnşaat'a aktarıldığını vurgulayarak, söz konusu taşınmaz satışını daha önceki satışlarda olduğu gibi şüpheli bularak savcılığa bildirdi.

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