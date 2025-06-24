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Savaşların gölgesinde kritik zirve: NATO'nun terörle mücadelesinde daha aktif rol almasını talep ettiğimiz bir toplantı olacak

İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar, Gazze'deki katliam ve Rusya-Ukrayna savaşı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ele alınacak konular olarak ön plana çıkıyor. Lahey'de yapılacak son yılların en kritik zirvesini değerlendiren Gazeteci Murat Çiçek 'NATO'nun terörle mücadelesinde daha aktif rol almasını talep ettiğimiz bir toplantı olacak' dedi.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2025 Salı 20:17 - Güncelleme:
Savaşların gölgesinde kritik zirve: NATO'nun terörle mücadelesinde daha aktif rol almasını talep ettiğimiz bir toplantı olacak
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi zirvesi bu yıl Hollanda'da yapılıyor. 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Lahey'de bir araya gelecek. Zirve, caydırıcılık ve savunma temasıyla düzenlense de Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler en önemli başlık olacak.

Dünya gündeminin Orta Doğu'ya çevrildiği şu günlerde gerçekleşen NATO zirvesi oldukça kritik bir zirve olarak değerlendiriliyor. İttifak üyesi ülkelerin liderleri sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde güvenliği değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvede Türkiye'nin yaklaşımını anlatacak, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

"NATO'NUN BU KONUDA DAHA ETKİN BİR TAVIR SERGİLEMESİNİ İSTİYORUZ"

Kritik zirveyi 24 TV'de değerlendiren Gazeteci Çiçek, "NATO'nun terörle mücadelesinde daha aktif rol almasını talep ettiğimiz bir toplantı olacak. Bu toplantıda, alınan kararların yerine getirilmediğini, bir anlamda yok sayıldığını vurgulayacağız. NATO'nun bu konuda daha etkin bir tavır sergilemesini istiyoruz" dedi.

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