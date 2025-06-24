Savaşların gölgesinde kritik zirve: NATO'nun terörle mücadelesinde daha aktif rol almasını talep ettiğimiz bir toplantı olacak

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi zirvesi bu yıl Hollanda'da yapılıyor. 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Lahey'de bir araya gelecek. Zirve, caydırıcılık ve savunma temasıyla düzenlense de Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler en önemli başlık olacak.

#SONDURUM SAVAŞLARIN GÖLGESİNDE NATO LİDERLER ZİRVESİ



Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): NATO'nun terörle mücadelesinde daha aktif rol almasını talep ettiğimiz bir toplantı olacak. Bu toplantıda, alınan kararların yerine getirilmediğini, bir anlamda yok sayıldığını... pic.twitter.com/C07ZCHIDOV — 24 TV (@yirmidorttv) June 24, 2025

Dünya gündeminin Orta Doğu'ya çevrildiği şu günlerde gerçekleşen NATO zirvesi oldukça kritik bir zirve olarak değerlendiriliyor. İttifak üyesi ülkelerin liderleri sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde güvenliği değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvede Türkiye'nin yaklaşımını anlatacak, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Kritik zirveyi 24 TV'de değerlendiren Gazeteci Çiçek, "NATO'nun terörle mücadelesinde daha aktif rol almasını talep ettiğimiz bir toplantı olacak. Bu toplantıda, alınan kararların yerine getirilmediğini, bir anlamda yok sayıldığını vurgulayacağız. NATO'nun bu konuda daha etkin bir tavır sergilemesini istiyoruz" dedi.