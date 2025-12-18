Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da "Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu"nda açıklamalarda bulundu.

* Dezenformasyon küresel krizlerin aslında bir boyut olmanın yanı sıra krizleri derinleştiren bir aparattır. Çağımızda savaşlar sadece askeri yöntemlerle yürütülmüyor. Hedef ülkenin zayıflatılması iletişim alanında başlıyor.

* Dezenformasyon, toplumları kutuplaştırma, devletlerin kabiliyetlerine zarar verecek varoluşsal tehdittir. Çağımızda savaşlar sadece askeri yöntemlerle yürütülmüyor.

* Dezenformasyon kamu düzenine karşı doğrudan bir tehdit oluşturuyor.

* Kardeş Türk devletlerini mercek altına aldığımızda dezenformasyon girişimlerinin kimi zaman ortak hedefler üzerinden eş zamanlı şekilde, kimi zaman ise ülke özelinde ayrışan stratejilerle yürütüldüğünü görüyoruz