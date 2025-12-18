İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7393
  • EURO
    50,2332
  • ALTIN
    5944.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Savaşta yeni cephe! Duran: Hedef ülkenin zayıflatılması iletişim alanında başlıyor
Güncel

Savaşta yeni cephe! Duran: Hedef ülkenin zayıflatılması iletişim alanında başlıyor

Ankara'da düzenlenen 'Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Dezenformasyon küresel krizlerin aslında bir boyut olmanın yanı sıra krizleri derinleştiren bir aparattır. Çağımızda savaşlar sadece askeri yöntemlerle yürütülmüyor. Hedef ülkenin zayıflatılması iletişim alanında başlıyor.' ifadelerini kullandı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Savaşta yeni cephe! Duran: Hedef ülkenin zayıflatılması iletişim alanında başlıyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da "Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu"nda açıklamalarda bulundu.

Duran'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

* Dezenformasyon küresel krizlerin aslında bir boyut olmanın yanı sıra krizleri derinleştiren bir aparattır. Çağımızda savaşlar sadece askeri yöntemlerle yürütülmüyor. Hedef ülkenin zayıflatılması iletişim alanında başlıyor.

* Dezenformasyon, toplumları kutuplaştırma, devletlerin kabiliyetlerine zarar verecek varoluşsal tehdittir. Çağımızda savaşlar sadece askeri yöntemlerle yürütülmüyor.

* Dezenformasyon kamu düzenine karşı doğrudan bir tehdit oluşturuyor.

* Kardeş Türk devletlerini mercek altına aldığımızda dezenformasyon girişimlerinin kimi zaman ortak hedefler üzerinden eş zamanlı şekilde, kimi zaman ise ülke özelinde ayrışan stratejilerle yürütüldüğünü görüyoruz

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.