Yenidoğan çetesi davasının soruşturma aşamasında olduğu dönemde, cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek duruşmada, sanıklar ilk kez savunma yapacak.

Duruşmanın, ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.

İfadesi ortaya çıktı

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in de arasında bulunduğu 3 kişi müşteki olarak, 13 kişi ise sanık olarak yer buldu.

İddianamede Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün, bu kapsamda her türlü imkan ve kabiliyeti olduğu, kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatlı olup kamu görevlilerinden teknik bilgi ve destek alabilen, el bombası, çelik yelek, mermi, fişek, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabilen ve temin etme kabiliyeti olan silahlı her türlü ulaşım aracı bulunduran, üyelerinden teknik bilgi ve destek alabilen Silahlı Hafiyelik Örgütü olduğu belirtildi. Mustafa Kemal Zengin liderliğinde kurulan suç örgütünün üyelerinin kamu güçlerini kullanarak mağdur kişilere ait kişisel verileri örgüte aktardığı, örgütün yargıyı ve adaleti etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu, üyeler ve lider arasında sıkı bir emir komuta zinciri ve hiyerarşinin bulunduğu da iddianamede aktarıldı

"NE OLUR YAVUZ HAYATTA KALMAK İSTİYORSAN DEDİKLERİNİ YAP"

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in 4 Eylül 2024'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruya yer verilen iddianamede, savcı Engin'in aracının takip edildiği, evinin gözetlendiği, tehdit edildiği, sosyal medya hesabı üzerinden arama yapılarak yürüttüğü yenidoğan çetesi soruşturması nedeni ile bazı kişiler tarafından kin ve nefret güdüldüğünü söylemesi üzerine soruşturmaya başlandığı açıklandı. Yavuz Engin, 30 Ağustos 2024 tarihinde Aylin Arslantatar'ın kendisini aradığını, görüşmede istihbaratçıların ve iş adamlarının bulunduğu bir ortamda suikast planlaması yapıldığını, 17 yaşındaki bir tetikçinin tutulduğunu, yürütmüş olduğu yenidoğan çetesi soruşturmasında tutuklu bulunan Tuğçe Toptemel'in tahliye edilmemesi halinde suikastın gerçekleştirileceği, bu planın tutmaması halinde Ankara'da yaşayan Yavuz Engin'in kız kardeşinin vurdurulacağını sözlü şikayetinde belirtti. Savcı Engin, Aylin Arslantatar'ın kendisine "Ne olur Yavuz hayatta kalmak istiyorsan dediklerini yap, kendi canından korkmuyorsan bile eşin çocuğun ailen var" dediğini aktardı.

"KÖTÜ BİR ŞEKİLDE ACI VERMEK DERDİNDELER"

1 Ekim 2024 tarihinde Aylin Arslantatar ve Mustafa Kemal Zengin'in mağdur cumhuriyet savcısının makam odasına geldiği, Zengin'in görüşmede kendisini İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı ve şu anda istihbarat görevlisi olarak tanıttığı, Aylin Arslantatar ve Mustafa Kemal Zengin'in devlet içerisinde çok güçlü bağlantılarının olduğundan bahsettiği, sanık Mustafa Kemal Zengin'in mağdur savcıya "senin attığın adımdan, Whatsapp'ından, gittiğin poligondan, Bolu'daki ailenden haberleri var" dediği iddianamede belirtildi. Mustafa Kemal Zengin'in görüşme sırasında suikast için gelecek kişilerin profesyonel ekip olduğu, kız kardeşinin de hedefte olduğu, savcı olmasının hiçbir önemi olmadığına ilişkin sözleri de iddianamede aktarıldı. Mustafa Kemal Zengin'in işaret parmağını mağdur Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e doğru sallayarak "konuyu kapat" diyerek ailesi hakkında tehdit içerikli söylemde bulunup "içeridekini çıkarabildiğin kadar erken çıkar sal gitsin" dediği de iddianamede belirtildi. Zengin'in "kızını, eşini, annesini, babasını, kız kardeşini, savcı beye acı vermek derdindeler ve kötü bir şekilde acı vermek derdindeler" şeklinde beyanda bulunarak mağdur cumhuriyet savcısının ailesi ve 2 yaşındaki kızına zarar vermeyi amaçladıkları da iddianamede aktarıldı.

48 YILDAN 100 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile birlikte tehdit', Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli istihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçu, 'ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 10 sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

