İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren katil 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün Jandarma'da verdiği ifade ortaya çıktı.

19 yaşındaki Mustafa Can Gül, jandarmadaki ifadesinde şunları söyledi:

"Şu anda herhangi bir işte çalışmamaktayım. Geçimimi annem ve babam sağlamaktadır. Ailemle birlikte ikamet etmekteyim.

Katiliyle aynı karede Yeşil Oba Et Mangal isimli iş yerinde önceki dönemlerde zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin birlikte ortak olarak burayı işletmektedirler. Kayhan yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü. Sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu.

"KALAN PARAMI ALMAK İÇİN GİTTİM"

Kalan paramı yaklaşık 150 bin lira olarak biliyorum. Olay akşamı 21.00 gibi işletmeye kalan paramı almak için gittim. İlk olarak büfedeki Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal, bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum. O beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık.

"BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİM"

O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Kayhan, yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Kayhan, kanlar içerisinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum.

"YALNIZCA KONUŞMAYA GİTTİM"

Savcı Kayhan feci şekilde katledildi Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ercan Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır. "

"MET KULLANICISIYMIŞ"

Sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı da sorulan Gül, "Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum ve olay öncesinde de uyuşturucu madde veya alkol kullanmadım, bilincim yerindeydi" cevabını verdi.

"PSİKOLOJİK SORUNU YOK"

Herhangi bir psikolojik sorunu olup olmadığı ve herhangi bir tedavi gördüğü mü sorulan Gül, "Benim psikolojik sorunum yoktur ve herhangi bir tedavi görmedim. İşletmede çalıştığım dönemlerde pek eve gitmediğim için ailemle aram bozulmuştu. Bu sebeple halen biraz aramız bozuktur" dedi.

"YÖNLENDİREN KİMSE YOK"

Öldürme eylemine kendisini herhangi bir kimsenin yönlendirip, yönlendirmediği sorulan Gül, "Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım. Kimseden bir şikayetim yoktur" ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Öte yandan savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen Kayhan'ın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. İstanbul Adliyesi'nde görevli personelin bulunduğu 2 araçta kuruma gelerek, savcı Kayhan'ın cenazesini teslim alan ailesinin yanında hazır bulundu. Savcı Ercan Kayhan'ın yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

KATİL ZANLISINI LİSEYE KAYDETTİRMİŞ

Öte yandan cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen aile avukatı, savcı Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi. Ailenin avukatı ayrıca, Mustafa Can Gül'ün olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını belirtti.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheli Mustafa Can Gül, kollukta ve savcılıkta üzerine atılı suçlamaları kabul etti. Savcılık ise ifadesinin ardından şüpheliyi "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.