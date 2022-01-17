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Güncel

Savcı, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti

Savcı, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti

17 Ocak 2022 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:16
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