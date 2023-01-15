Savcı Sayan anlattı! Akşener'in özel görüşmesi: Helal olsun Reis büyük adammış

2023 seçimleri giderek yaklaşırken 6'lı masada yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. A Haber'de yayınlanan programa konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 6'lı masadaki son durumu değerlendirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarını değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan İYİ Partili bir isimle yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.



SAYAN: BU ÇOK ÖZEL VE DOĞRU BİR BİLGİ

Savcı Sayan, Akşener'in parti içindeki yakın bir isme 'Bunlar Meral Akşener'e karşı tehdit dili kullanmaya başladı. Akşener geçen bir özel görüşmede "İllallah ya. Reis bunlardan neler çekmiş. Reis haklıymış ya. Bunları idare etmek Türkiye'yi idare etmekten daha zor. Bunca yıl bunlarla nasıl geçindi? Helal olsun adam büyük adammış" cümlelerini kullanmış. Bu çok özel ve doğru bir bilgi. Akşener bile artık şikayet etmeye başlamış. Akşener bunları en yakınındaki İYİ Partili bir arkadaşa söylemiş." ifadelerini kullandı.