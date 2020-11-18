18 Kasım 2020 Çarşamba 14:30 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:47

CHP'nin İyi Parti ve HDP ile birlikte "Anayasa metni" üzerinde özerklik anlaşması yaptığı iddiaları gündemdeyken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir bilgi paylaştı.



YENİ PARTİ KURULACAK

Twitter hesabından açıklama yapan Sayan, Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunan Kürt siyasetçilerin yeni parti kurup Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

Sayan açıklamasında "HDP’ye karşı birleşen, terörü red eden,mütedeyyin, muhafazakar, Vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı..." ifadelerine yer verdi.