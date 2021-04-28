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Savcı Sayan'dan Aziz Dayı'ya hem ev hem de evlendirme sözü

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iftarını birlikte yaptığı inşaat bekçisi Aziz Öztürk'e ev ve evlendirme sözü verdi.

AA28 Nisan 2021 Çarşamba 02:55 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 02:57
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Ramazan ayının ilk günlerinde ziyaret edip gıda kolisi verdiği Öztürk'ü bekçilik yaptığı inşaat alanında ziyaret eden Sayan, akşam ezanının okumasıyla birlikte oruç açtı.

Belediye Başkanı Sayan, burada yaptığı konuşmada, hayırseverlerin destekleriyle kendisine güzel bir ev yapacaklarını belirtti. Öztürk'ün evini döşeyip düğününü de gerçekleştireceklerini dile getiren Sayan, "Hem dini hem de resmi nikahını kıyacağız. Bugün evde yemek yaptırarak burada iftarı beraber açtık. Aziz amca gönlü büyük bir insandır, inşallah evlendireceğiz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da onu hacca gönderecek. Aziz amcayı arada yokladım sevdiği birisi varmış istemiş, vermemişler. Dolayısıyla her ikisi de 'biz artık evlenmeyeceğiz' demişler. Hem kadın hem Aziz amca evlenmemiş." dedi.

Sayan, Ağrı Valisi Osman Varol ile Öztürk için kız istemeye gideceklerini sözlerine ekledi.

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