Savcıların şifresiyle UYAP'ta dosya kapattı! FETÖ'cü zabıt katibinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse dava dosyasının esasa ilişkin mütalaasını açıklamak üzere Cumhuriyet savcısına gönderildiğini hatırlatarak, savcıya söz verdi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme şekilde rüşvet", "suç delillerini gizleme", "suçluyu kayırma" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından cezalandırılmasına, "gizliliğin ihlali" suçundan ise beraatına karar verilmesini istedi.

Savcı, tutuksuz sanık Reşat Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olma", "zincirleme şekilde rüşvet", "suça azmettirme", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini gizleme suçuna azmettirme" ve "suçluyu kayırma suçuna azmettirme" suçlarından, tutuksuz sanık Ömer Faruk Bol'un "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde rüşvet" suçlarından, Abdülkadir Ceylani Özgül'ün ise "zincirleme şekilde rüşvet" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Diğer tutuksuz sanıklar, Atilla Kırkoç, Ayhan Garip, Emrullah Doğanay, Halil Ziya Zaimoğlu, Muhammed Kamil Gözütok, Murat Barın, Mustafa Şahin, Yusuf Ersin Gürbüz'ün de "rüşvet" suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, Tuba Gürbüz, Şadıman Gözütok ve Zeliha Ulubay'ın ise beraatına karar verilmesini istedi.

Söz verilen tutuklu sanık Yılmaz, üzerine atılı terör örgütü üyeliği suçuna dair dosyada somut delil bulunmadığını, örgüt talimatıyla hiçbir iş ve işlem yapmadığını belirterek, şu beyanda bulundu:

"Benimle irtibata geçen tek kişi Muhammet Talha Bol'dur. Onun suçu neden bana örgüt üyeliği olarak yansıdı bilmiyorum. İddianamede 28 kişi açısından rüşvetle dosya kapattığım yer alıyor, ancak bazılarını para almadan yaptım. Terör örgütü üyeliği suçunu kabul etmiyorum."

Zabıt katipliğinin görev tanımında dosya kapatmanın olmadığını, bu nedenle "görevi kötüye kullanma" suçunun oluşmadığını öne süren Yılmaz, dosyası kapatılan kişilerin Bol'la avukatlık ilişkisi mi rüşvet ilişkisi mi kurduğunun da tespit edilemeyeceğini belirtti.

Yılmaz, kullandığı belgelerin UYAP'ta bulunan resmi belgeler olduğunu bu yüzden üzerine atılı "resmi belgede sahtecilik" suçunun da oluşmadığı savunarak mahkemeden, tahliye talebinde bulundu.

Ahmet Yılmaz'ın avukatı da müvekkilinin 11 aydır tutuklu olduğunu, gelinen aşamada tüm delillerin toplandığını ve delil karartma şüphesi bulunmadığını söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini ve mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre istedi.

Diğer sanık avukatları da savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma için mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk, diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına karar vererek, avukatların ek süre talebinin kabul edilmesine hükmetti.

Ayrıca mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan sanık FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un mevcut dosyadan tefrik edilmesine karar verdi.

Duruşma, 8 Mayıs'a ertelendi.

- İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet verme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik" suçuna zincirleme şekilde azmettirme ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.