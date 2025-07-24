Savcılığın ''İmamoğlu'' talimatını hiçe saydılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) suça karışanlara yönelik yapılan operasyon sonucu yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçları soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve pankartları yasakladı. Emniyete de afişlerin toplatılması ve gerekli yaptırımların uygulanması talimatı verdi. Ancak, Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları Açılış ve Sporcu Ödül Töreni'nde İmamoğlu'nun pankartı asıldı.

Törene Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya ve meclis üyeleri Özgür Özçelik ve Uğur Gökdemir katıldı.

Tören boyunca tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ve imzasının yer aldığı "Sporcularımıza başarılar dilerim" yazılı pankartı sergilendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya'nın başsavcılığın açık talimatına rağmen sahnedeki pankartı kaldırmadan çocuklarla birlikte fotoğraflar çektirmesi dikkat çekti.

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