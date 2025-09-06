İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Savcılığın talebi kabul edildi: Alaattin Köseler yeniden tutuklandı
Güncel

Savcılığın talebi kabul edildi: Alaattin Köseler yeniden tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yargılandığı davada, verilen tahliye kararına savcılığın itirazı üzerine Köseler yeniden gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Köseler'in tutuklanmasına karar verildi.

IHA6 Eylül 2025 Cumartesi 16:02 - Güncelleme:
Savcılığın talebi kabul edildi: Alaattin Köseler yeniden tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itirazı kabul edildi. Hakim karşısına çıkan Köseler'in tutuklanmasına karar verildi.

Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından soruşturma kapsamında Köseler hakkında 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Köseler, dahil 13 tutuklu sanık tahliye edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Hakim karşısına çıkan Alaatin Köseler'in yeniden tutuklanmasına karar verildi.

4 TUTUKLAMA KARARI DAHA

Savcının tahliyelerine itiraz ettiği Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Uğur İnci için de tutuklama kararı verildi.

  • Alaattin Köseler
  • savcılık
  • beykoz

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.