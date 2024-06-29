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Savcılık ayırma kararı aldı! Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütüyle bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Öte yandan savcılık, şüpheliler hakkında TCK'nin 'Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar' başlığı altındaki 316. maddesinde düzenlenen 'suç için anlaşma' suçundan yürütülen soruşturmayı ayırma kararı aldı.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 22:44 - Güncelleme:
Savcılık ayırma kararı aldı! Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, iddianame Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamenin kabulü halinde şüphelilerden Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer şüpheliler Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle yargılanacak.

Sivil şüphelilerden Kopuk, "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar; Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

AYIRMA KARARLARI

Savcılık, şüpheliler hakkında TCK'nin "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığı altındaki 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçundan yürütülen soruşturmayı ayırarak, başka bir soruşturma numarası altında yürütülmesini kararlaştırdı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı olan ve kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkındaki soruşturmayı da savunmasının alınamaması nedeniyle ayırdı.

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