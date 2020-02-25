25 Şubat 2020 Salı09:34 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:34

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan tutuklandı. Sarıcaoğlu’nun 4 mahrem imamla irtibatı tespit edildi. Savcılık Sarıcaoğlu’nun örgütün ‘yalnız kurt’ olarak tabir edilebilecek, radikalleşmiş, bugüne kadar kamufle edilen, Karlov suikastı ve benzeri eylemler yapabilecek elemanı olduğu belirtildi. Şüphelinin eşi Semiha Sarıcaoğlu eşinin FETÖ’nün Ardahan ve Rize’de sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

‘CİNNET’ DENEMEZ

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin cinayet sonrası soğukkanlı olduğu, cinnet haliyle açıklanamayacağı belirtildi.

VERDİ’YE ÖFKELİYDİ

Şüphelinin abisi Mustafa Sarıcaoğlu, kardeşinin üniversite hazırlık ve üniversite döneminde FETO’ye ait dershanelerde öğrenim gördüğünü, yurtlarında kaldığını, 15 Temmuz’un bastırılmasındaki rolü nedeniyle emniyet müdürü Altuğ Verdi’ye öfkeli olduğunu söyledi. FETÖ’nün hücre yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ağabey Mustafa Sarıcaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

(Akşam)