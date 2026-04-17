  • Savcılık düğmeye bastı! 7,5 milyon takipçisi bulunan hesaba erişim engeli getirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şiddete yönlendirici içerikler bulunduğu tespit edilen 'Minecraft Parodileri' isimli hesap hakkında soruşturma başlattı ve hesap erişime engellendi.

AA17 Nisan 2026 Cuma 18:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan okullara, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, YouTube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın, özellikle okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu hesap hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, talep üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi.

