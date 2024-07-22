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Savcılık harekete geçti... Mersin'de skandal görüntüler! Terörist başı Öcalan överek halay çektiler

Mersin'de terör örgütü PKK sempatizanı bir grup, bebek katili Abdullah Öcalan için slogan atıp halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla birlikte tepkiler peş peşe geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:15 - Güncelleme:
Savcılık harekete geçti... Mersin'de skandal görüntüler! Terörist başı Öcalan överek halay çektiler
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Mersin'de terör yandaşı bir grubun terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekerken, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntüleri büyük tepki çekti. Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun 'terör halayı', sosyal medyada yayınlandı. Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespiti için Mersin Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

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