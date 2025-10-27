İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren İmamoğlu, şüpheli Hüseyin Gün'ü tanıdığını hatırlamadığını, bu soruşturma başlatıldıktan sonra avukatları tarafından kendisine bir fotoğraf gösterildiğini yine hatırlayamadığını ancak soruşturmada yer alan söz konusu ziyareti hatırladığını söyledi.

İmamoğlu, ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla bu ziyaret 2019'da İBB Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaretti. Fakat her ne kadar ziyareti hatırlasam da fotoğrafta bulunan kadın şahsın ismini hatırlamıyorum, ama sadece bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum. Bu hatırladığım anekdot haricinde belirttiğim üzere Hüseyin Gün isimli şahsı tanımam." şeklinde beyanda bulundu.

Hüseyin Gün ve Gün'ün manevi annesi olduğunu belirttiği S.A. arasındaki yazışmalar hakkında ve Gün'ün S.A'ya gönderdiği iddia edilen İngilizce yazıların olduğu ekran görüntüsü ve Gün'ün kendisiyle toplantı yapacağı iddiasıyla ilgili yazışma içeriğiyle ilgili bilgisinin olmadığını söyleyen İmamoğlu, S.A, Hüseyin Gün ve kendisinin olduğu fotoğrafın tebrik ziyareti için çekildiğini dile getirdi.