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Savcılıktan İBB'ye 'İmamoğlu' talimatı: Ses ve görüntülerinin kullanımına yasak

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak savcılık, İBB'ye yeni bir talimat gönderdi. Gönderilen talimata göre, İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesinin yer aldığı içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılması yasaklandı.

23 Mayıs 2025 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Savcılıktan İBB'ye 'İmamoğlu' talimatı: Ses ve görüntülerinin kullanımına yasak
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Savcılık, İBB'ye gönderdiği yeni bir talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesinin yer aldığı içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasakladı.

Savcılıktan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

Hakkında mali ve/veya terör nitelikli suçlardan soruşturma yapılıp tutuklama kararı yeni olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet ÖZER, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin KÖSELER ile ilgili olarak İstanbul genelinde propaganda mahiyetinde ayrıca yine bu suçlarla ilgili olarak kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığına yönelik tespitler bulunmakla, 2911 sayılı Kanun'un 27. maddesi ve 5326 sayılı Kanun'un 42. maddesi uyarınca söz konusu afiş ve pankartların men edilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması hususlarında bilgi ve gereğinin rica olunur.

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