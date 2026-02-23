İSTANBUL 10°C / 6°C
  Savcının hakimi vurduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Savcının hakimi vurduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı hakimin sedyeyle hastaneye götürüldüğü, savcının da gözaltına alındığı görülüyor.

IHA23 Şubat 2026 Pazartesi 16:17 - Güncelleme:
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde 13 Ocak'ta meydana gelen olayda cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'yi silahla 1 el ateş ederek yaralamış, Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellenmişti.

"KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Mağdur hakim Aslı K.'nin kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı yakalanmıştı. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kılıçarslan, 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, hakim Aslı K.'nin ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

ADLİYE KORİDORUNDA YAŞANAN HAREKETLİLİĞİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşanan hareketliliğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde adliye koridorunun bir anda kalabalıklaştığı, sağlık ekibinin yaralı hakimi sedyeyle taşıdığı ve göz atlına alınan savcının ise götürüldüğü görülüyor.

Popüler Haberler
