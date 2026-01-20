İSTANBUL 7°C / 1°C
  ''Savcıyım'' yalanıyla milyonluk vurgun: Şüpheliler tutuklandı
Güncel

''Savcıyım'' yalanıyla milyonluk vurgun: Şüpheliler tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA20 Ocak 2026 Salı 16:38
''Savcıyım'' yalanıyla milyonluk vurgun: Şüpheliler tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, A.K'nin 145 gram altın, 12 ata lira, 6 reşat altın, 21 çeyrek altın, gerdanlık seti, 3 burgu bilezik, 2 bilezik, 2 tam altın, 2 kelepçeli bilezik, altın zincir ve 2 bin 500 avrosunun dolandırıcılık yoluyla alındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Mağdurun ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin A.K'yi telefonla arayarak, "Sende bulunan altınları sahteleriyle değiştirmişler, altınları bize getir, inceleme yapacağız." şeklinde kandırdıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, mağdurdan ziynet eşyaları ve parayı teslim alan U.Ş, B.K. ve O.C., İstanbul'da saklandıkları evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Popüler Haberler
