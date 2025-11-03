SAVTEK Dergi Kasım sayısı çıktı

Dijital çağın en kritik kabiliyetlerinden biri olan veriyle düşünme ve açık kaynaklardan anlam çıkarma yöntemleri bu ayın kapak dosyasında mercek altına alınıyor.

AÇIK KAYNAK İSTİHBARATI: OSINT

Özgür Süleyman Kılıçarslan'ın kaleme aldığı analiz, OSINT'in tarihsel evriminden yapay zekâ entegrasyonuna kadar istihbarat dünyasındaki dönüşümü gözler önüne seriyor. Büyük veri analitiği, sosyal medya ağları ve açık kaynaklı verilerin modern güvenlik stratejilerindeki rolü ayrıntılı biçimde ele alınıyor.

ASİMETRİK TEHDİTLERE KARŞI MODERN SAVUNMA STRATEJİLERİ

Kadir Doğan'ın kaleme aldığı bu bölüm, asimetrik tehditler karşısında çok katmanlı savunma stratejilerinin nasıl geliştirildiğini inceliyor. Dronlara karşı alınan önlemlerden, siber güvenlik ve elektronik harp sistemlerine uzanan geniş bir perspektifle savunmanın yeni parametreleri analiz ediliyor.

KÖRFEZ GÜVENLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR

Gazze'deki gelişmelerin ardından Körfez ülkelerinde oluşan yeni güvenlik mimarisi, Resul Serdar Ataş'ın kaleminden değerlendiriliyor. Türkiye'nin diplomatik rolü ve bölgesel dengelere etkisi, "Körfez ülkeleri kapsamında yeni bir güvenlik düzeni mümkün mü?" sorusu çerçevesinde tartışılıyor

SADDAM'IN İDAMI: EMPERYAL DÖNEMEÇ

Koray Şerbetçi'nin kaleme aldığı tarih yazısı, Saddam Hüseyin'in idamının yalnızca Irak'ın değil, tüm Ortadoğu'nun enerji ve güvenlik dengelerini nasıl değiştirdiğini inceliyor. Derginin "Tarih" bölümünde yer alan bu yazı, emperyal dönemin yeni dinamiklerini analiz ediyor.

SAVTEK Dergi'nin Kasım sayısı; derin analizleri, özel röportajları ve gelecek odaklı dosya konularıyla savunma dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. SAVTEK Dergi Kasım sayısı tüm bayilerde!