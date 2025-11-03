İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0504
  • EURO
    48,4454
  • ALTIN
    5441.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

SAVTEK Dergi Kasım sayısı çıktı

Savunma sanayii, teknoloji ve strateji alanında gündemi şekillendiren SAVTEK Dergi, Kasım 2025 sayısıyla okuyucularını selamlıyor. Bu ay SAVTEK Dergi, açık kaynak istihbaratından modern savunma stratejilerine, Körfez güvenliğinden Saddam'ın idamının jeopolitik sonuçlarına kadar küresel gündemin nabzını tutuyor.

HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
SAVTEK Dergi Kasım sayısı çıktı
ABONE OL

Dijital çağın en kritik kabiliyetlerinden biri olan veriyle düşünme ve açık kaynaklardan anlam çıkarma yöntemleri bu ayın kapak dosyasında mercek altına alınıyor.

AÇIK KAYNAK İSTİHBARATI: OSINT

Özgür Süleyman Kılıçarslan'ın kaleme aldığı analiz, OSINT'in tarihsel evriminden yapay zekâ entegrasyonuna kadar istihbarat dünyasındaki dönüşümü gözler önüne seriyor. Büyük veri analitiği, sosyal medya ağları ve açık kaynaklı verilerin modern güvenlik stratejilerindeki rolü ayrıntılı biçimde ele alınıyor.

ASİMETRİK TEHDİTLERE KARŞI MODERN SAVUNMA STRATEJİLERİ

Kadir Doğan'ın kaleme aldığı bu bölüm, asimetrik tehditler karşısında çok katmanlı savunma stratejilerinin nasıl geliştirildiğini inceliyor. Dronlara karşı alınan önlemlerden, siber güvenlik ve elektronik harp sistemlerine uzanan geniş bir perspektifle savunmanın yeni parametreleri analiz ediliyor.

KÖRFEZ GÜVENLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR

Gazze'deki gelişmelerin ardından Körfez ülkelerinde oluşan yeni güvenlik mimarisi, Resul Serdar Ataş'ın kaleminden değerlendiriliyor. Türkiye'nin diplomatik rolü ve bölgesel dengelere etkisi, "Körfez ülkeleri kapsamında yeni bir güvenlik düzeni mümkün mü?" sorusu çerçevesinde tartışılıyor

SADDAM'IN İDAMI: EMPERYAL DÖNEMEÇ

Koray Şerbetçi'nin kaleme aldığı tarih yazısı, Saddam Hüseyin'in idamının yalnızca Irak'ın değil, tüm Ortadoğu'nun enerji ve güvenlik dengelerini nasıl değiştirdiğini inceliyor. Derginin "Tarih" bölümünde yer alan bu yazı, emperyal dönemin yeni dinamiklerini analiz ediyor.

SAVTEK Dergi'nin Kasım sayısı; derin analizleri, özel röportajları ve gelecek odaklı dosya konularıyla savunma dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. SAVTEK Dergi Kasım sayısı tüm bayilerde!

  • savunma sanayii
  • modern stratejiler
  • körfez güvenliği

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.