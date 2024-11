''Savunma Muhabirliği Eğitimi-2'' başladı

Milli Savunma Bakanlığındaki eğitim programının açılışında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, iletişim ve etkileşimin baş döndürücü bir hızla arttığı, büyük bir güce dönüştüğü ve dezenformasyonla mücadelenin kritik öneme sahip olduğu bu günlerde, güvenilir bilgiye ulaşmanın daha önemli bir hale geldiğini belirtti.

Basın faaliyetlerinin, sağlıklı bir kamuoyunun oluşması, halkın doğru bilgiye ulaşması, dezenformasyonla mücadele edilmesi noktasında son derece kritik bir işleve sahip olduğunu aktaran Aktürk, "Bilgiye çok çabuk ulaşılan günümüzde maalesef en büyük sorun, haber ve bilginin sorgulanmadan, araştırılmadan doğru kabul edilmesi veya öyleymiş gibi algı yaratılması, kamu duyarlılığı olan olay ve durumlarda gerekli hassasiyetin kasıtlı ya da kasıtsız olarak sergilenmemesidir." dedi.

Medyanın toplumsal vicdanı zedeleyen olaylara karşı daha hassas olması gerektiğini, sansasyon yaratma ve reyting kaygısıyla teyit edilmemiş bilgilerin hızla, alelacele servis edilmesinin toplumda infial yaratabildiğine dikkati çeken Aktürk, şöyle konuştu:

"Son olarak TUSAŞ'a yönelik menfur terör saldırısı sonrasında görüldüğü gibi sorumsuzca, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yapılan yayın, haber ve paylaşımlar vatandaşlarımızın, devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine zarar verecek ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Diğer yandan, soruşturma veya yargılama süreçlerinde, medyanın etik kurallarına aykırı şekilde çeşitli saiklerle üretilen, soruşturmanın gizliliğine aykırı haberler de bilgi kirliliğine ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açabilmektedir."

- "MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI OLARAK HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ"

Aktürk, Bakanlık olarak tüm faaliyetleri büyük bir şeffaflık içinde yürütmeye, faaliyet alanlarına ve gelişmelere ilişkin hususlarda kamuoyunu basın aracılığıyla ilk elden ve zamanında bilgilendirmeye yönelik çabalarına devam ettiklerini bildirdi.

Uluslararası güç dengelerinin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı, nüfuz mücadelelerinin ve jeopolitik gerginliklerin arttığı hassas bir dönemden geçildiğini belirten Aktürk, "Jeostratejik önemi son derece yüksek olan ülkemiz, etrafının ateşten bir çember olduğu bu süreçte, artan risk ve tehditlere karşı çok yönlü ve etkin bir savunma ve güvenlik politikası takip etmektedir. Böylesine hassas bir ortamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini icra ederek birbirinden kritik görevleri aynı anda yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Savunma ve güvenliğin 85 milyonun meselesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de 85 milyonun ordusu olduğunu vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak her türlü eleştiriye açığız. Fakat siyasi saikler, kişisel hayal kırıklıkları, şahsi mülahazalarla Bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine üretilen kasıtlı yalan haberler kuruma zarar vermekte, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan örgütlü dezenformasyon bekamıza yönelik yeni bir tehdit türüne dönüşebilmektedir. Dezenformasyon konusunda İletişim Başkanlığımızla koordineli şekilde yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya yönelik her türlü çabayı bertaraf etmek üzere silahımız her zaman şeffaflık ve bilgi kanallarının açık tutulması olacaktır."

Savunma Muhabirliği eğitimiyle savunma ve güvenliğe yönelik faaliyetlerin takibi, milli tezlerin bilinmesi, iç ve dış kamuoyuna doğru anlatılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Aktürk, amaçlarının faaliyetlerin daha iyi anlaşılması, ortak dil ve anlayış birliğinin sağlanması olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla 24 saat esasına göre yürütülen tüm faaliyetlerini daha iyi anlatmak ve kavranmasını sağlamak için basın mensuplarından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerini beklediklerini söyleyen Aktürk, eğitimlerde katılımcıların savunma muhabirliği niteliklerini geliştirecek detaylı bilgi alacağını kaydetti.

- EĞİTİM 5 HAFTA SÜRECEK

Savunma alanındaki faaliyetlerin kamuoyuna aktarılmasında Bakanlık ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmayı amaçlanan eğitimlerin 5 hafta sürmesi planlanıyor.

Görsel, yazılı ve dijital medya alanlarında çalışan gazetecilerin katıldığı eğitimde, bakanlığın teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatılması, askeri terminolojiye ilişkin karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, kavramsal farkındalığın arttırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi, sınırlarla ilgili alınan güvenlik tedbirleri ve bu husustaki faaliyetlerle bilgi aktarılması hedefleniyor.

Terörün kaynağında yok edilmesi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekatlarla ilgili bilgi aktarılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri işbirliği ve uluslararası görevler kapsamında yürüttüğü faaliyetler ile NATO kavram ve terminolojisinin tanıtılması, dezenformasyonla mücadelenin anlatılması amaçlanıyor.