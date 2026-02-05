İSTANBUL 14°C / 10°C
Savunma sanayi ve teknolojide ortak vizyon: Türkiye-Sovakya iş birliğinde yeni dönem

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Samuel Migal ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ticaretin geliştirilmesi, altyapı yatırımlarının artırılması ile savunma sanayi ile teknoloji odaklı işbirlikleri ele alındı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Migal ile bir araya gelerek verimli görüşme gerçekleştirdiklerine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden ikili ticaret hacmimizi daha ileri seviyeye taşıyacak, karşılıklı sanayi ve altyapı yatırımlarını artıracak adımları ele aldık. Bölgesel kalkınma, dijital ekonomi, savunma sanayii, teknoloji girişimciliği alanlarında işbirliği fırsatlarını etraflıca değerlendirdik."

