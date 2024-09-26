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Savunma Sanayii Başkanı Görgü: Güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV), 37 yıldır milletin gücünü arkasına alarak ülkenin savunma sanayisinde destanlar yazdığını belirterek, 'Yerli ve milli teknolojilerimizle her geçen gün daha güçlü, daha bağımsız bir Türkiye için çalışıyoruz ve biliyoruz ki bu azimle geleceği birlikte inşa edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanı Görgü: Güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz
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Görgün, TSKGV'nin 37 yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vakfın, 37 yıldır milletin gücünü arkasına alarak ülkenin savunma sanayisinde destanlar yazdığına dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Bu büyük yürüyüş, sadece savunma sanayisine değil, bir milletin özgürlüğe ve bağımsızlığa olan inancının bir simgesi. Yerli ve milli teknolojilerimizle her geçen gün daha güçlü, daha bağımsız bir Türkiye için çalışıyoruz ve biliyoruz ki bu azimle geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bu kutlu yolculukta, yalnızca bugünü değil, yarının güvenliğini de sağlamak adına attığımız her adım, milletimizin desteğiyle, daha da anlam kazanıyor. Bizler, bu vatan için durmaksızın çalışırken, sizlerden aldığımız güçle yeniliklere ve başarılara imza atıyoruz. Birlikte başardık, başaracağız ve hep birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz."

Görgün, Vakfın 37. yılına özel hazırlanan filme de paylaşımında yer verdi.

  • savunma sanayii
  • milli teknolojiler
  • bağımsız Türkiye

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