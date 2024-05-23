İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2084
  • EURO
    34,9996
  • ALTIN
    2437.05
  • BIST100
    10859.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Savunma Sanayii Başkanlığı vatandaşları uyardı: Haberler tamamen gerçek dışıdır
Güncel

Savunma Sanayii Başkanlığı vatandaşları uyardı: Haberler tamamen gerçek dışıdır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, 'Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır' açıklaması yapıldı.

DHA23 Mayıs 2024 Perşembe 16:31 - Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanlığı vatandaşları uyardı: Haberler tamamen gerçek dışıdır
ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk savunma sanayii ekosistemi; başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimiz ile dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Büyük fedakarlıklar ve zorluklar ile oluşturulan savunma sanayiimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamada yurt dışı bağımlılığı asgari seviyeye indirmek, rekabetçi bir teknoloji tabanı oluşturmak ve ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşması için var gücüyle çalışmaktadır. Ana yüklenicilerden, alt yüklenicilere, küçük işletmelerinden (KOBİ), üniversite, enstitü ve araştırma kuruluşlarına kadar geniş bir yapıyı içinde barındıran savunma sanayiimiz; 96 milyar doları aşkın proje hacmi, 1000'den fazla projesi ve 3 bin 500'ü aşkın firması ile gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir" denildi.

Açıklamada, "Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Türk savunma sanayii olarak güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayiinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

  • savunma sanayii firmaları
  • sahte ilanlar
  • internet dolandırıcılığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.