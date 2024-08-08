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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan önemli adım! Milli Yetkinlik Hamlesi projesi başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterlerinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik platformların hayata geçirilmesi amacıyla Milli Yetkinlik Hamlesi projesi başlatıldı.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan önemli adım! Milli Yetkinlik Hamlesi projesi başlatıldı
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SSB'nin açıklamasına göre, SSB bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Akademi tarafından yürütülecek olan Milli Yetkinlik Hamlesi ile yetenek ve yetkinlik değerlerinin merkezde konumlandırılması ve birçok unsurun tek bir çatı altında birleşerek tüm ekosisteme yayılmasının sağlanması hedefleniyor.

"TÜM ARKADAŞLARIMIZ BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Savunma sanayimizde geliştirdiğimiz her yüksek teknolojinin arkasında insanımız var. Mühendisinden teknisyenine, uzmanından işçisine tüm arkadaşlarımız büyük çaba sarf ediyor" ifadesini kullandı.

"YETENEK BİR ŞEY YETKİNLİK HER ŞEYDİR"

Görgün ayrıca, "Bizim de temelde inandığımız bir konu var 'yetenek bir şey ama yetkinlik her şeydir'. Doğru yetkinlikler yeteneği farklılaştırıyor, ayrıştırıyor, potansiyelini gösteriyor ve performansını yükseltiyor. Savunma sanayisinde Milli Yetkinlik Hamlesi projesinin temel çıkış noktası, yetenek olarak kabul ettiğimiz savunma sanayisi çalışanları ve adayların yetkinlik gelişimi için doğru adımlar atmak oldu" açıklamasında bulundu.

  • Savunma Sanayii Başkanlığı
  • Milli Yetkinlik Hamlesi
  • Haluk Görgün

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