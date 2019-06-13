Savunma Sanayii Başkanlığından Ürdün'e ziyaret Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından bir heyet, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral Abdullah Dizayn ve Geliştirme Bürosu (KADDB) ve serbest bölgede yer alan, aralarında ASELSAN Middle East'in de bulunduğu savunma sanayisi firmalarını ziyaret etti.