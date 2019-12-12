Başkan Erdoğan'ın iştirak ettiği Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'ndan sonra yapılan açıklamda "Elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlanmıştır" denildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir." açıklamasında bulundu.