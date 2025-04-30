İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2025 Çarşamba / 2 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4901
  • EURO
    43,8799
  • ALTIN
    4075.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Savunma sanayisi için büyük önem taşıyor! Türkiye ile güçlerini birleştirme kararı aldılar
Güncel

Savunma sanayisi için büyük önem taşıyor! Türkiye ile güçlerini birleştirme kararı aldılar

Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi (TUDIC) toplantısı Londra'da gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya Türkiye'den Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet katılırken, imzalanan TUDIC Şartnamesi ile iki ülke arasında stratejik savunma sanayii ortaklığının daha da güçleneceği vurgulandı.

IHA30 Nisan 2025 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Savunma sanayisi için büyük önem taşıyor! Türkiye ile güçlerini birleştirme kararı aldılar
ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Birleşik Krallık Savunma Tedariki ve Endüstri Bakanı Maria Eagle, Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi (TUDIC) toplantısı kapsamında Londra'da bir araya geldi.

TUDIC ŞARTNAMESİ KARŞILIKLI OLARAK İMZALANDI

Değişen küresel güvenlik ortamı ve ortak tehditlere karşı iş birliğini derinleştirme iradesiyle gerçekleşen toplantıda; iki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkilerini daha ileri taşımak adına güçlü bir irade ortaya kondu. Eagle'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı çerçevesinde, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Endüstri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Başkanlığı arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini kurumsallaştıran TUDIC Şartnamesi karşılıklı olarak imzalandı.

SAVUNMA SANAYİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Türk ve İngiliz savunma sanayii şirketlerinin de katılımıyla gerçekleşen görüşme, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik savunma sanayii ortaklığının daha da güçlenmesine katkı sağlaması bakımından önem taşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.