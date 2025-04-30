Savunma sanayisi için büyük önem taşıyor! Türkiye ile güçlerini birleştirme kararı aldılar

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Birleşik Krallık Savunma Tedariki ve Endüstri Bakanı Maria Eagle, Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi (TUDIC) toplantısı kapsamında Londra'da bir araya geldi.

Değişen küresel güvenlik ortamı ve ortak tehditlere karşı iş birliğini derinleştirme iradesiyle gerçekleşen toplantıda; iki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkilerini daha ileri taşımak adına güçlü bir irade ortaya kondu. Eagle'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı çerçevesinde, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Endüstri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Başkanlığı arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini kurumsallaştıran TUDIC Şartnamesi karşılıklı olarak imzalandı.

Türk ve İngiliz savunma sanayii şirketlerinin de katılımıyla gerçekleşen görüşme, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik savunma sanayii ortaklığının daha da güçlenmesine katkı sağlaması bakımından önem taşıyor.