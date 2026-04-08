  • Savunma sanayisi ve enerji alanında işbirliği vurgusu! Avrupa'da Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor
Savunma sanayisi ve enerji alanında işbirliği vurgusu! Avrupa'da Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor

Türkiye-Portekiz 5. Dönem Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı sebebiyle bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda işbirliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk' dedi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Rangel ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye ile Portekiz arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılının kutlandığını belirten Bolat, "Güçlü ortaklığımıza değer veriyor ve bunun gelişerek devam etmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İŞ DÜNYASI "YUVARLAK MASA"DA BULUŞACAK

Bolat, 5. Dönem JETCO Toplantısı öncesinde yapılan görüşmede, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığını aktararak, "Ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda işbirliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk. Rangel ile ayrıca iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz kapsamında önem arz eden konuları da değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Portekiz'in Türkiye için önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret eden Bolat, karşılıklı güvene dayalı güçlü ekonomik ilişkileri ve köklü kültürel bağları daha da ileriye taşıma bakımından, "JETCO Toplantısı" ile Türk ve Portekizli iş insanlarını bir araya getirecek "Yuvarlak Masa" toplantılarının, önemli katkı sağlaması noktasında mutabık kalındığını vurguladı.

Bolat, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bolat, paylaşımında Türkiye'nin, ticari diplomasi vizyonu doğrultusunda, gerçekleştirecekleri temasların, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini daha da güçlendirmesini dilediğini kaydetti.

