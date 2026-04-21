Savunma sanayisine dikkat çekildi! Japonya, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen panelin açılış konuşmalarını Sasakawa Barış Vakfı Başkanı Atsushi Sunami ile Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikaları Kurulu Üyesi ve SETA Washington Araştırma Direktörü Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın yaptığı panelde, eski Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Sasakawa Barış Vakfı Kıdemli Araştırmacısı Ippeita Nishida, Japonya Dış Ticaret Örgütü (JETRO) Gelişmekte Olan Ekonomiler Enstitüsü (IDE) Kıdemli Araştırmacısı Yasushi Hazama, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan ile SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluğun tarihsel temellerine vurgu yapılan panelde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret, kültür, bilim ve diplomasi alanlarında daha da geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Panelde, Ertuğrul Fırkateyni hadisesi gibi tarihsel olayların iki ülke halkları arasındaki güçlü bağları pekiştirdiği belirtilirken, karşılıklı insani yardımlar ve dayanışma örneklerinin bu ilişkileri derinleştirdiği vurgulandı.

Konuşmalarda ayrıca Türkiye ile Japonya'nın, Asya'nın doğu ve batı uçlarında yer alan iki önemli aktör olarak tamamlayıcı özelliklere sahip olduğu belirtilerek, yatırım, turizm, yükseköğretim, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılmasına yönelik güçlü bir potansiyelin bulunduğu kaydedildi.

Bölgesel ve küresel düzeyde Türkiye'nin Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına verdiği önem vurgulanırken, Japonya'nın barış ve gerilimin azaltılmasına yönelik çağrıları memnuniyetle karşılandı.

Panelde, Türkiye'nin bölgesel krizlerde dengeleyici ve arabulucu rol oynayabilecek bir orta güç olarak öne çıktığı vurgulandı.



Panelde konuşan Doç. Dr. Murat Aslan, NATO'nun farklı ulusal güvenlik önceliklerini dengeleyen ve ortak bir siyasi uzlaşı zemini oluşturan bir yapı olduğunu belirterek, Türkiye'nin NATO içindeki rolünün istikrarın sürdürülmesi açısından kritik olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aslan, bu kapasitenin NATO standartlarıyla uyumlu şekilde geliştirildiğini ve Türkiye'nin İttifak'a katkı sağlayan bir aktör konumunda olduğunu vurguladı.

Dr. Kadir Üstün, İran merkezli bölgesel gelişmeleri değerlendirerek, Orta Doğu'daki güç dengelerinin yeniden şekillendiğine işaret etti.

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş konuşmasında, uluslararası sistemin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, mevcut küresel yönetişim yapılarının temsil ve etkinlik açısından yetersiz kaldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların reforme edilmesi gerektiğini dile getiren Yeşiltaş, Türkiye'nin bölgesel sahiplenme yaklaşımı çerçevesinde krizlerin yerel aktörler tarafından çözülmesini desteklediğini belirtti.

Eski Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin özellikle savunma sanayi, ekonomik kalkınma ve eğitim alanlarında daha da geliştirilebileceğini belirtti. Türkiye'nin özellikle yeniden imar ve altyapı alanındaki kapasitesine dikkati çeken Akio Miyajima, iki ülke arasında teknoloji ve savunma işbirliklerinin artırılmasının bölgesel istikrara katkı sağlayacağını kaydetti.

Panelde konuşan Ippeita Nishida, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin düşünce kuruluşları ve akademik işbirlikleri üzerinden daha da kurumsallaştırılabileceğini belirterek, ortak politika üretimi ve bilgi paylaşımının iki ülke arasındaki stratejik diyaloğu güçlendireceğini bildirdi.

Yasushi Hazama, küresel ekonomik dönüşüm sürecinde Türkiye ve Japonya'nın karşılıklı yatırım ve ticaret alanlarında daha yakın işbirliği geliştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, özellikle gelişmekte olan bölgelerde ortak projelerin önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Panelde ayrıca, Türkiye ile Japonya arasında halklar arası ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi vurgulanarak, eğitim, akademik işbirlikleri ve gençlere yönelik programların artırılması gerektiği ifade edildi.

Program, Türkiye ile Japonya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik somut işbirliği alanlarının ele alındığı tartışmalarla sona erdi.

Uluslararası güvenlik mimarisi, bölgesel gelişmeler ve Türkiye'nin küresel rolünün kapsamlı şekilde ele alındığı panel oturumunun, Türkiye ve Japonya arasındaki stratejik diyaloğun derinleştirilmesine ve yeni işbirliği imkanlarının ortaya konulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.