Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayisinde ihracatımız yüzde 20 arttı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı.' dedi.
- AA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi." dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, ihracat artışına değinerek şöyle dedi:
"Savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı."
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