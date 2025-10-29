Savunmada ''rekabet'' i hatırlattı... Cumhurbaşkanı Erdoğan ALTAY için teslim tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Biz binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş istiklale aşık bir milletiz.

İstiklal ve istikbal uğrunda çekilen çileden tarihimizin yeni sayfası olan Türkiye Cumhuriyetimizin doğumunu mücadelemizdir. Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle de aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır.

Bir şekilde engelleri aşarak bu günlere gelmeyi başarmıştır. Son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. inşallah bu irademiz sapsağlam ayakta olduğu sürece bu millet binlerce yıldır olduğu için muhabbetle kucaklaştığı sürece bu ülkenin yolunu kesebilecek harici odak yoktur.

Milletçe insanlığa örnek olan çok özel bir vasfa sahibiz.

Devletimizi ilelebet payidar kılmak için yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Bugün 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız.

Geçmişle kıyas dahi yapılamayacak ölçüde büyük bir kalkınma seferberliği içerisindeyiz. Cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayete kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz.

Gelecek 6 ay içerisinde 200 adet ALTAY Tankını ordumuzun emrine vermeyi planlıyoruz.

Artık kendi tankımızı, kendi savaş gemilerimizi, kendi insansız hava araçlarımızı, kendi helikopterimizi, kendi savaş uçaklarımızı yapıyoruz. Bugün dünya ile rekabet edebilir konuma yükseldik.

Türkiye'nin neleri başarabildiğini dost-düşman herkese gösterdik.

Savaş ve çatışmaların sona erdirilmesinden insani kriz ve afet bölgesindeki yardım çalışmalarına güçlü bir varlık gösteriyoruz. 102 yıllık Cumhuriyet tecrübemizin ışığında bu başarıları çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetini muhafaza etmekle kalmayıp o emaneti çok daha yükseklere taşımak hükümetimizin temel önceliğidir.

Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı huzurun egemen olduğu bir Türkiye'yi azimle sağduyu ve soğukkanlılık inşa etmeye kararlıyız. Her türlü imkanı kullanarak bu hassas süreci suhuletle yöneteceğiz. Birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlenerek kardeşliğimizi perçinleyerek müşterek noktalara odaklanarak bu hedeflere hep beraber vasıl olacağız.