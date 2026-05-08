Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Himayelerimizde gerçekleştirilen ve alanında artık bir markaya dönüşen fuarımızın, savunma sektörümüz ve bütün katılımcı firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kara, Deniz, Havacılık, Uzay ve güvenlik alanlarında geliştirdikleri ürünlerle fuarda boy gösteren tüm şirketlerimize tebriklerimi iletiyorum.

Sektördeki 4500'ü aşkın firmamızın uyum ve koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan, Savunma Sanayii Başkanlığımızı, bu başarı hikayesi altında imzası bulunan kurumlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayisinin tüm emektarlarına aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.

Bu sene beşincisi tertiplenen fuarımızı yeni rekorlarla taçlandırmanın haklı kıvancı içindeyiz. SAHA 2026'ya 1500'ü yerli 2063'ü yabancı olmak üzere 3 bin 763 firma katıldı. Fuarda 203 ürün ilk kez görücüye çıktı. 192 resmi heyet ve 108 alım heyeti, sektörümüzle doğrudan temas kurma imkanı buldu. İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu.

Türk savunma sanayisi rağbet gören, güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye, savunma havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı parlayan ülkeler arasına adını yazdırmıştır.

Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete sahip bir devlettir.

Kısa vadede hedefimiz, savunma ve havacılık alanında ihracatta 11 milyar doları aşarak adımızı dünyada ilk 10 ülke arasına yazdırmaktır.

2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış oldu. İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

"BALIKLAR ÜRKÜYOR GİBİ KOMİK ARGÜMANLARLA SAVUNMA SANAYİİ HAMLELERİMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR"

Görünür görünmez nice engelle karşılaştık. Ambargolarla kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. Parasını ödediğimiz sistemlerin verilmediği güneler oldu. Sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete kumpasa maruz kaldık. İçimize yerleştirilmiş kimi zaman da suret-i halktan görünen truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik.

Türkiye, savunma sanayiinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman adım atsa birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler, dışarıdan almak daha kolay dediler, savunma sanayii yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman küçümseyerek kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayii hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.

Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama herhalde balıkların ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı SAHA 2026'da olduğu gibi yaptığımız test edilmiş ürünlerle verdik.

Savunma sanayii ve caydırıcılığın yanı sıra ulusal güvenliğin bir diğer kritik halkası milletin birlik ve beraberliğidir. Milli bünye ne kadar sağlam olursa bir ülkenin güvenliği de o derece kuvvetli olur.

İç cephede sızıntı varsa, gedik açılmışsa, içerisi fokur fokur kaynıyorsa millet ayakta kalamaz.



