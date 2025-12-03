Ankara'daki bir okulda yaşanan olay tepki çekti. Sosyal medya dolaşıma giren görüntülerde öğrencilerin öğretmenlerine yönelik saygısız tavırları dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENİNE SAYGI SINIRLARINI AŞAN DAVRANIŞ

Ankara'da bir lisede çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, öğrencilerin öğretmenlerine yönelik sergilediği saygısız tavırlar nedeniyle büyük tepkiye yol açtı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bazı öğrencilerin, öğretmenleriyle alay ettikleri, sınıf düzenini bozarak dersin işlenmesini engelledikleri ve zaman zaman saygı sınırlarını aşan davranışlarda bulundukları görüldü.

TEPKİ YAĞDI

Videoda öğretmenin sınıfı sakinleştirmeye çalıştığı, ancak öğrencilerin ısrarla alaycı tavırlarını sürdürdüğü anlar yer aldı. Kısa sürede binlerce yorum alan görüntülerde kullanıcılar, öğretmene yapılan saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, görüntülere konu olaya ilişkin okul müdürlüğünce ilgili öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlatıldı.

Konunun Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edildiği öğrenildi.