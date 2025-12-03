İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4456
  • EURO
    49,5028
  • ALTIN
    5727.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Saygı sınırları aşıldı! Öğretmene yapılanlara tepki yağıyor
Güncel

Saygı sınırları aşıldı! Öğretmene yapılanlara tepki yağıyor

Ankara'da bulunan bir okulda öğrencilerin, öğretmenlerine karşı hareketleri diğer öğrenciler tarafından kameraya alındı. Saygısız tavırlar içeren video sosyal medyada yayılırken tepkileri de beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, görüntülere konu olaya ilişkin okul müdürlüğünce ilgili öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlatıldı.

Haber Merkezi3 Aralık 2025 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Saygı sınırları aşıldı! Öğretmene yapılanlara tepki yağıyor
ABONE OL

Ankara'daki bir okulda yaşanan olay tepki çekti. Sosyal medya dolaşıma giren görüntülerde öğrencilerin öğretmenlerine yönelik saygısız tavırları dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENİNE SAYGI SINIRLARINI AŞAN DAVRANIŞ

Ankara'da bir lisede çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, öğrencilerin öğretmenlerine yönelik sergilediği saygısız tavırlar nedeniyle büyük tepkiye yol açtı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bazı öğrencilerin, öğretmenleriyle alay ettikleri, sınıf düzenini bozarak dersin işlenmesini engelledikleri ve zaman zaman saygı sınırlarını aşan davranışlarda bulundukları görüldü.

TEPKİ YAĞDI

Videoda öğretmenin sınıfı sakinleştirmeye çalıştığı, ancak öğrencilerin ısrarla alaycı tavırlarını sürdürdüğü anlar yer aldı. Kısa sürede binlerce yorum alan görüntülerde kullanıcılar, öğretmene yapılan saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti.

DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, görüntülere konu olaya ilişkin okul müdürlüğünce ilgili öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlatıldı.

Konunun Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edildiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.