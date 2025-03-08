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'Saygılılar'a operasyon: 11 tutuklama

Adana'da 'Saygılılar' silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

IHA8 Mart 2025 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
'Saygılılar'a operasyon: 11 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre ettiği 'Sayglılar' silahlı suç örgütüne dün şafak vakti operasyon düzenledi.27 adrese eş zamanlı özel harekat timlerinin de desteğiyle yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gram kokain, 117 tabanca fişeği, 1 çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan 15 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliyi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakan savcılık, 12 şüpheliyi ise tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyonda kapsamında 4 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

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