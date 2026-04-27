Saygısızca yumruk savurdu! 14 yaşındaki genç yaşlı adamı kanlar içinde bıraktı

Eskişehir'de, henüz bilinmeyen sebeple yaşanan arbedede, 14 yaşındaki bir çocuik tarafından yüzüne yumruk atılan ve burnu kanayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

IHA27 Nisan 2026 Pazartesi 17:38
Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden birbirini tanıyan 14 yaşındaki F.B.A. ile 70 yaşındaki C.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple arbede yaşandı.

ÇOCUĞUN ATTIĞI YUMRUKLA YAŞLI ADAM KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Genç şahıs iddiaya göre yaşlı şahsa yumruk attı. Yumrukla beraber yere yığılan yaşlı adamın burnu kanamaya başladı. Caddede bulunan polis ekiplerince olaya müdahale edildi. Olay yerindeki vatandaşlar tarafından yaralı yaşlı adam için sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam tedavi için Yunus Emre Devlet hastanesine kaldırıldı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 14 yaşındaki çocuk, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
