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Sayı 49'a yükseldi! Yeni akrep türü keşfedildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde keşfedilen yeni akrep türü literatüre kazandırıldı. Bu keşifle Türkiye'de bilinen akrep türü sayısı 49'a yükseldi.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Sayı 49'a yükseldi! Yeni akrep türü keşfedildi
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, gazetecilere Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda yaptığı saha çalışmaları sırasında gördüğü akrebin, daha önce tanımlanmamış olduğunu düşünerek literatür taraması yaptığını söyledi.

İncelemeler sonucunda akrebin Euscorpius cinsine ait daha önce tanımlanmamış bir tür olduğu tespit ettiğini anlatan Yağmur, bu keşifle Türkiye'de bilinen akrep türü sayısının 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısının ise 17'ye yükseldiğini ifade etti.

Yağmur, yeni türün açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renkler taşıdığını kaydederek, "Kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak dikkati çekiyor. Keşif, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu. Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım. Türün zehri insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmuyor." diye konuştu.

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