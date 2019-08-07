Bugün gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto hakkında yoğun bir şekilde araştırma yapılıyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli mi? Sayısal Loto 7 Ağustos çekilişi saat kaçta? sorularının yanıtlaır merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde 3 haftadır 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5.024.809,49 TL'ye yükseldi.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ Mİ?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SAYISAL LOTO 7 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto 1242. hafta çekilişi bu akşam 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANILIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..