Sayısal Loto sonuçları 19 Ocak MPİ çekilişi bilet sorgula Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçları 19 Ocak MPİ son dakika çekilişi yapıldı mı? Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? 19 Ocak Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşti? soruların yanıtları haberimizde. Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin Balgat'taki binası çekiliş salonunda saat 21.40'ta gerçekleşen çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın olarak yayınlandı. Ankara'da yapılan çekiliş, noter huzurunda gerçekleşti. Şanslı altı rakam belli olduktan sonra Milli Piyango İdaresi, sorgulama sayfasında büyük ikramiyeye dair verileri açıkladı.Son olarak Sayısal Loto'nun 1184. çekilişi, 16 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşti. Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfasında şans oyunun üçüncü kez devrettiği duyuruldu. Devredilen ikramiye tutarı 3 milyon 308 bin 907 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?



Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’te gerçekleşiyor. 21:15’te başlayan çekiliş, 21:18 civarında sona eriyor. 21:30’tan sonra kurumun büyük ikramiye verileri sayfasında, çekiliş gününe dair ikramiye verileri yayınlanıyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO SON ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR KAZANDIRDI?

Sayısal Loto'nun 16 Ocak 2019 tarihli çekilişi gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto oyununun 16 Ocak 2019 tarihli çekilişinde bu haftanın şanslı rakamları 4, 10, 16, 23, 48 ve 49 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre bu haftaki şanslı numaraları doğru tahmin eden çıkmadı, 3 milyon 308 bin 907 lira 23 kuruşluk ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 4 bin 525 lira 30 kuruş, 4 bilen 79 lira 90 kuruş ve 3 bilenler 11 lira 50 kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından 16 Ocak 2019 tarihinde Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Ankara'da yapılan çekiliş, noter huzurunda gerçekleşti. Şanslı altı rakam belli olduktan sonra Milli Piyango İdaresi, sorgulama sayfasında büyük ikramiyeye dair verileri açıkladı. Altı bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti.





Sayısal Loto'ya dair yapılan çekilişte altı numara 16 Ocak 2019, açıklandı. Şanslı altı rakam belli oldu. Dün akşam çıkan o rakamlar: 04 10 16 23 48 49



Sayısal Loto kuponuna sahip olanlar, Milli Piyango sorgulama sayfasında 16 Ocak Sayısal Loto büyük ikramiye verilerini görebiliyor.

SAYISAL LOTO NEDİR? SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda talihlilere ikramiye verilir. 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye kazanan talihliler arasından;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayileri ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiye alabilir.



Sayısal Loto çekilişleri için katılım sınırı bulunmaz, istenilen sayıda kolon doldurulabilir. Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmaz ise, büyük ikramiye tutarı bir sonraki haftaya devreder. Çekilişte büyük ikramiye için devir sayısı üçü geçemez. Büyük ikramiye dördüncü haftaya devreder ve dördüncü hafta içerisinde de 6 bilen çıkmazsa, ikramiye 5 bilen kişiler arasında dağıtılır.



SAYISAL LOTO KUPONU YIRTILIRSA İKRAMİYE VERİLİR Mİ?



Sayısal Loto kuponları için talihlilere ikramiye ödemesinin yapılabilmesi için, kupon sahibi tarafından kuponun korunması gerekir.Bir kupona ikramiye verilebilmesi için;

- Çekilen sayılar

- Güvenlik numarası

- Barkod numarası

- Arka kısımda bulunan seri numarası yetkililer tarafından net olarak okunmalıdır. Aksi halde kuponlar için ikramiye ödemesi yapılmaz.



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto çekilişlerine katılım yaşı 18’dir. Yaşı 18’den küçük olanlar Sayısal Loto çekilişlerine katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye ödenmez. Sayısal Loto kuponu kolonlardan oluşur ve her kolonda 1’den 49’a kadar sayılar yer alır. Kolonlardan 6 sayı seçilerek işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret ödenir.

Sayısal Loto çekilişleri için, Cumartesi günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Sayısal Loto çekilişi için canlı yayın, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesinden yayınlanır. Canlı yayının ardından da çekilen sayılar ve büyük ikramiyenin hangi illere isabet ettiği bilgisi de internet sitesi üzerinden ilan edilir.