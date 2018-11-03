Sayısal Loto sonuçları 3 Kasım 2018 |Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi bilet sorgula mpi.gov.tr

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 3 Kasım Sayısal Loto sonuçları saat kaçta yapılacağı ve çekiliş sonrası bilet sorgulamaların nasıl yapacağını merak eden Milli Piyango severler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşti. Her Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişinin bugünkü sonuçları saat 21:15 itibariyle Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sayfası üzerinden yapılacan canlı yayınla açıklandı. Sonuçları merak eden vatandaşlar ve biletlerini sorgulamak isteyenler Milli Miyango Sayısal Loto çekilişi için mpi.gov.tr adresine akın etti. 3 Kasım Cumartesi Sayısal Loto'da 1163. çekiliş böylelikle gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz haftaki Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 23-29 -34-37-38-45 olarak açıklandı. Sayısal Loto 31 Ekim Çarşamba günü yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sayısal Loto'da 867 bin 172 lira 81 kuruş 3 Kasım Cumartesi gününe devretti. 3 Kasım Cumartesi Sayısal Loto'da 1163. çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı star.com.tr'de. İşte çıkan rakamlar ve ikramiye verileri...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Sayısal Loto çekilişi her Çarşamba ve Cumartesi akşamları Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfası mpi.gov.tr üzerinden saat 21:15 itibariyle yapılan canlı yayın ile açıklanır. Canlı yayın 21:30 itibariyle sona erer. Sonuçlar siteye 21:45 itibariyle eklenir. Bilet sorgulamada bu sırada erişime açılır.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

GEÇTİĞİMİZ ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMALAR NELERDİ?

Sayısal Loto'nun 1162. çekilişi gerçekleşti. Sayısal Loto 31 Ekim Çarşamba günü yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sayısal Loto'da 867 bin 172 lira 81 kuruş 3 Kasım Cumartesi gününe devretti.



Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 23-29 -34-37-38-45



1162. haftada Sayısal Loto'da diğer ikramiye dağılımı şöyle: 5 bilen 72 kişi 5 bin 72 lira 80 kuruş, 4 bilen 3 bin 519 kişi 77 lira 90 kuruş, 3 bilen 65 bin 719 kişi 11 lira 80 kuruş kazandı.

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, 31 Ekim 2018 tarihinde Milli Piyango tarafından çekildi, birinci devir gerçekleşti. Devreden ikramiye tutarı 867.172,81 Türk Lirası olarak açıklandı.





Ankara'da Balgat'ta çekilen şans oyunu noter huzurunda gerçekleşti. 31 Ekim 2018 tarihinde saat 21:15'te başlayan çekilişin ardından 21:30'ta büyük ikramiye verileri yayınlandı.

31 Ekim 2018 tarihinde çekilen şans oyununda 6 bilen çıkmadı, ilk devir gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi (MPİ) sitesinde canlı yayınlanan sonuçlar: 23 29 34 37 38 45



MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI



Büyük ikramiye devrettikten sonra Sayısal Loto kuponu sahipleri Milli Piyango sorgulama sayfasında, biletlerini sorgulatabiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE VERİLERİ



31 Ekim'de 6 bilen çıkmadı, devreden ikramiye tutarı, 867.172,81 TL. 5 bilen 72 kişi, 5.072,80 TL kazanırken, 4 bilen 3 bin 519 kişi, 77 lira 90 kuruş kazandı. 3 bilen 65 bin 719 kişi, 11 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



SAYISAL LOTO OYUNUNA DAİR RESMİ BİLGİLER



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir. Sayısal Loto 3 Kasım çekilişinde kazandıran numaları yukarde yer alan link üzerinden öğrenebilirsiniz.